В РТ многодетные семьи смогут бесплатно получить участок вместо непригодного из-за ЧС

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В Татарстане многодетные семьи и представители других льготных категорий граждан (определенных законами республики) смогут вновь бесплатно получить земельный участок, если выделенный ранее стал непригодным для использования из-за боевых действий и (или) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом напоминает пресс-служба Минземимущества РТ.

Соответствующий закон РТ №41-ЗРТ «О внесении изменений в статьи 32 и 321 Земельного кодекса Республики Татарстан» был принят 21 июня этого года. Новелла вступила в силу 3 июля.

Первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев отметил, что Земельный кодекс РФ был дополнен этой нормой федеральным законом от 20 марта 2025 года №35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«<...> при невозможности использования ранее предоставленного в собственность бесплатно земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, а также гражданам в случаях, предусмотренных законами субъекта РФ, в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием вследствие боевых действий и (или) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера условие об однократном предоставлении земельных участков не применяется», – уточнил он.

Обеспечение многодетных семей земельными участками является важной частью реализации национального проекта «Семья».