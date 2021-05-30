В РТ мероприятия в рамках 1100-летия принятия ислама стартовали с конкурса чтиц Корана

29 мая в поселке Уруссу Ютазинского района прошел II Всероссийский конкурс чтецов Корана среди мусульманок «Халиса» в рамках мероприятий к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В конкурсе приняли участие 46 человек из районов и городов Татарстана, Башкортостана, Волгоградской, Пензенской и других регионов.

Конкурсантки демонстрировали свои знания в двух номинациях: «Знание наизусть 3 (28, 29, 30) джузов» и «Знание наизусть 5 (26, 27, 28, 29, 30) джузов». Также от участниц требовалось знание махраджа и таджвида и умение красиво читать Коран.

Победительница конкурса в номинации «Знание наизусть 5 (26,27,28,29,30) джузов текста Священного Корана» выиграла денежный приз в размере 50 тыс. рублей, победительница второй номинации получила специальный приз от Ютазинского мухтасибата.