В РТ квадроцикл с прицепом перевернулся, насмерть придавило пожилую пассажирку

Водитель квадроцикла с прицепом не смог въехать в гору, транспорт покатился назад, после чего перевернулся. Несчастный случай произошел непоадлеку от деревни Евлево в Тукаевском районе Татарстана, об этом «Татар-информу» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД РТ

В результате случившегося 63-летнюю пассажирка вылетела из квадроцикла, ее придавило насмерть. Женщина – мать водителя – сидела в кузове позади него. Квадроцикл самодельный, на нем они вывозили сено с поля в прицепе.

Как сообщил агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, травмы получили сам водитель квадроцикла и его 11-летний племянник. Мальчик сломал руку, его доставили в БСМП Набережных Челнов.

На место инцидента выезжал зампрокурора района Марат Хайруллин. Надзорное ведомство начало доследственную проверку.