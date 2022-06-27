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Ру Тат
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Происшествия
27 июня 2022  13:44
Павел Климчак

В РТ квадроцикл с прицепом перевернулся, насмерть придавило пожилую пассажирку

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Водитель квадроцикла с прицепом не смог въехать в гору, транспорт покатился назад, после чего перевернулся. Несчастный случай произошел непоадлеку от деревни Евлево в Тукаевском районе Татарстана, об этом «Татар-информу» сообщили в республиканской Госавтоинспекции. 

 

Фото: ГИБДД РТ 

В результате случившегося 63-летнюю пассажирка вылетела из квадроцикла, ее придавило насмерть. Женщина – мать водителя – сидела в кузове позади него. Квадроцикл самодельный, на нем они вывозили сено с поля в прицепе.

Как сообщил агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, травмы получили сам водитель квадроцикла и его 11-летний племянник. Мальчик сломал руку, его доставили в БСМП Набережных Челнов. 

На место инцидента выезжал зампрокурора района Марат Хайруллин. Надзорное ведомство начало доследственную проверку.

#квадроцикл
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