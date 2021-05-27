В РТ крупнейший регоператор ТКО уличен в нарушении антимонопольного законодательства

Сразу два предписания по факту нарушения антимонопольного законодательства получил крупнейший региональный оператор Татарстана по обращению с ТКО. Об этом на брифинге для СМИ сообщил заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по РТ Андрей Розенталь.

В первом случае УК «ПЖКХ» взимала плату за вывоз мусора, которого не было. В Татарстанское УФАС обратилась Ассоциация отельеров и рестораторов с жалобой на то, что в период пандемии коронавируса регоператор взимал с предпринимателей полную плату за вывоз мусора. Между тем в период объявленного из-за пандемии локдауна работа ресторанов и гостиниц была запрещена, следовательно, в результате их деятельности мусор не образовывался.

«Дело даже не в пандемии, — подчеркнул Розенталь. — Регоператор должен вывозить мусор систематически, а не так, чтобы раз в неделю».

Во время пандемии УК «ПЖКХ» работала по заявкам, совершая лишь один выезд в неделю — вместо положенных трех — семи. «Фактически был выявлен факт неоказания коммунальной услуги. Дело достаточно долго рассматривалось, наконец, вынесено обвинительное решение», — подытожил спикер.

Второе предписание касается заключения договоров с предприятиями на вывоз мусора. При их заключении применялись нормативы и расчеты образования мусора, которые касаются данной категории юридических лиц. «Все договоры были в конечном итоге пересмотрены, регоператор выполнил предписание», — рассказал Розенталь.

Помимо прочего, против УК «ПКЖХ» возбуждено уголовное дело за нарушение правил при определении перевозчика. «При определении перевозчиков, при проведении аукционов либо должен определяться победитель, который будет перевозить, либо, если победитель не определен, необходимо переторговать, либо возить самостоятельно», — напомнил замглавы республиканского УФАС.

УК «ПЖКХ» отказалась ото всех этих вариантов и заключила договор субподряда. «Если факты нарушения подтвердятся, будет вынесено соответствующее решение», — резюмировал Андрей Розенталь.