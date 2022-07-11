В РТ количество безработных в мае 2022-го зафиксировано в 2 раза меньше, чем годом ранее

Татарстанстат опубликовал отчет о занятости населения в январе — мае 2022 года. Из него следует, что в мае текущего года число незанятых, состоящих на учете в службе занятости, по сравнению с этим же периодом 2021-го сократилось почти вдвое.

Так, в мае прошлого года было зафиксировано 25487 человек, а в мае 2022-го — 13319.

Из них статус безработного имели 21568, а в текущем году — 10442.

При этом потребность предприятий в работниках за эти периоды, заявленная в службы занятости, сократилась незначительно. В мае 2021 года — 58562 человека, а 2022-го — 50203.