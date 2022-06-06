В РТ к весенней сессии онлайн-уроков по финграмотности подключились 104 тыс. учащихся

В Татарстане свыше 104 тыс. учащихся школ приняли участие в весенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка по РТ.

«Важно, что онлайн-уроки проходят в интерактивном формате и позволяют ученикам в прямом эфире задавать вопросы специалистам финансового рынка и получать квалифицированные ответы», — отметил управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка России Марат Шарифуллин.

«Закрепить полученные знания школьники могут на каникулах с помощью „Игр финансовой грамотности“. Для организаторов детского отдыха Банк России проводит специальные вебинары по методике проведения этих игр», — добавил он.

По данным Нацбанка, 8,1 тыс. уроков прошли во всех школах республики. Помимо учащихся школ, в них приняли участие 18 тыс. студентов колледжей, училищ и техникумов.

В целом по России весенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности собрала более 2,5 млн просмотров.