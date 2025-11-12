news_header_top
Общество 12 ноября 2025 14:17

В РТ изменили состав антинаркотической комиссии и совета по контролю за оборотом алкоголя

В Татарстане из состава антинаркотической комиссии в республике вывели экс-уполномоченного по правам ребенка в РТ Ирину Волынец, замруководителя Управления Роскомнадзора по РТ Елену Григорьеву, экс-главу Минздрава Татарстана Марселя Миннуллина и экс-министра молодежи республики Рината Садыкова. Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Ввести в состав Комиссии: Абашева Альмира Рашидовича - министра здравоохранения РТ; Григорьева Михаила Александровича – исполняющего обязанности руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Татарстану (по согласованию); Захарову Светлану Михайловну - Уполномоченного по правам ребенка в РТ (по согласованию); Кадырова Азата Рифгатовича – министра по делам молодежи РТ», - говорится в документе.

Также в Татарстане изменили состав Совета по контролю за ситуацией в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Согласно указу, который подписал Минниханов, из состава вывели экс-министра здравоохранения Миннулина. Вместо него в состав включили действующего главу Минздрава РТ Абашева.

