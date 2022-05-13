В РТ из-за геополитических событий сдвигается внедрение электронных паспортов

В Татарстане из-за геополитических событий сдвигается внедрение электронных паспортов. Об этом в прямом эфире программы «Наш Татарстан» рассказал глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

Татарстан с числе трех регионов (также Москва и Московская область) выбран в качестве площадки для апробирования электронных паспортов.

«Ждем указа Президента Российской Федерации [Владимира Путина], который запустит эту апробацию. Ввиду событий на геополитической арене выход этого указа немного задерживается. Он должен был выйти в I квартале 2022 года. У нас [в Татарстане] вся необходимая инфраструктура расчетов для этого есть», — отметил Хайруллин.

Спикер выразил надежду, что жители республики, которым исполнится 14 лет в конце 2022-го или 2023-м году смогут получить в качестве первого уже электронный паспорт.