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Общество 4 апреля 2025 15:21

В РТ идет второй этап отбора на обучение по программе «Батырлар. Герои Татарстана»

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Со 2 апреля начался второй этап отбора на республиканскую программу для ветеранов и участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана». На этом этапе участники проходят онлайн-тестирование.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин продолжает работать в зоне проведения специальной военной операции, где информирует командиров воинских частей и подразделений о порядке прохождения оценочных процедур в рамках программы «Батырлар».

С 18 февраля по 30 марта на участие в проекте поступило 1 604 заявки.

Онлайн-тестирование продлится до 12:00 (мск) 5 апреля. Вопросы направлены на выявление интеллектуального и управленческого потенциала участников. К тестированию были допущены кандидаты, которые полностью заполнили анкету и предоставили эссе. Те, кто покажет наивысшие результаты, будут приглашены на собеседование.

Победители получат возможность пройти профессиональную переподготовку по специально разработанной программе.

#Батырлар. Герои Татарстана #Республиканская программа #СВО #Фаниль Аглиуллин
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