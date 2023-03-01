В Татарстане удвоят финансирование программы по обеспечению молодых семей жильем

В 2023 году финансирование программы «Обеспечение жильем молодых семей» в Татарстане увеличится вдвое. Общая сумма составит 100 млн рублей. Об этом на итоговой коллегии Минмолодежи РТ сообщил глава ведомства Ринат Садыков.

«Ключевой задачей государственной молодежной политики является поддержка молодых семей особенно в условиях снижения демографических показателей рождаемости. С этого года в два раза, до 100 млн рублей, увеличено ежегодное финансирование программы «Обеспечение жильем молодых семей». Благодаря этому в текущем году 80 молодых семей получат государственные субсидии на улучшение жилищных условий», – отметил министр.

Он добавил, что это не единственная жилищная программа для молодых семей в Татарстане. Всего за прошлый год более 1,1 тыс. семей получили такую господдержку. При этом уже в трех из них родились вторые дети, что, по мнению экспертов, говорит о важной роли этих программ в демографии.