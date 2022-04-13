В РТ дочери члена ОПГ «Тагирьяновские» дали отсрочку от приговора за кражу из магазина

3 февраля в Набережных Челнах мировой судья вынес приговор дочери участника ОПГ «Тагирьяновские» Олега Дацко по делу о краже. Так, 15 ноября прошлого года она тайно похитила товары в одном из магазинов на общую сумму свыше четырех тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». При этом у подсудимой уже было условное наказание по предыдущему приговору. В связи с этим суд решил отменить условное осуждение и по совокупности всех приговоров отправить женщину на полгода в колонию-поселение.

«Прокуратура Набережных Челнов предоставила суду апелляционное представление с доводами о наличии обстоятельств, при которых возможно смягчение вынесенного наказания», – сообщили «Татар-информу» в надзорном ведомстве Набережных Челнов.

Накануне Набержночелнинский суд рассмотрел это представление и частично удовлетворил его. Так, подсудимой предоставили отсрочку от наказания до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.