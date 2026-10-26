В РТ до конца октября сохранится аномально теплая и сухая погода
Благодаря солнечному антициклону в Татарстане до конца октября сохранится аномально теплая и сухая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.
Температурный фон на территории республики будет на шесть – восемь градусов превышать многолетние климатические нормы и больше соответствовать календарному сентябрю, отметили синоптики.
Со вторника, 27 октября, по четверг, 29 октября, осадки в Татарстане по-прежнему исключены. При этом сохранится ощутимый перепад между ночными и дневными температурами.
Из-за отсутствия плотного облачного покрова земля в темное время суток будет стремительно выхолаживаться до +1, -4 градусов, на юге и востоке региона местами прогнозируется до -7. Однако в дневные часы солнце будет быстро прогревать воздух до +9, +14 градусов.
Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 30 и 31 октября, в Татарстане сохранится спокойная и преимущественно сухая погода. Дневные температуры воздуха в эти дни будут составлять от 8 до 13 градусов тепла.
Подробнее о погоде конца октября в республике читайте в материале «Татар-информа».