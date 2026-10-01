В РТ для пожилых проведут горячую линию по вопросам оформления недвижимости

Жители Татарстана смогут получить консультации по вопросам оформления недвижимости в рамках горячей линии, которая пройдет 1 октября, в Международный день пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Специалисты Управления Росреестра по РТ расскажут, как защитить недвижимость от мошеннических сделок без участия собственника, безопасно оформить договор дарения или завещание, а также зарегистрировать права на дом, построенный на садовом или дачном участке.

Горячая линия будет работать с 10:00 до 12:00. Жители Казани смогут задать вопросы по телефону 8 (843) 255-25-71. Номера специалистов в районах республики опубликованы на сайте Росреестра в разделе «Обращения граждан» – «Горячие линии».