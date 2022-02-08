В РТ депутаты Госдумы проведут тематические и личные приемы для жителей республики

Депутаты Государственной Думы проведут в Татарстане тематические и личные приемы на Региональной неделе приемов жителей республики. Об этом сообщается на сайте «Единая Россия».

9 февраля в 10 часов череду приемов откроет депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов, который проведет тематический прием по вопросам здравоохранения. Экспертами выступят первые лица Министерства здравоохранения РТ.

Кроме того, 9 февраля в 11 часов по личным вопросам жителей примет депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова.

10 февраля в 9 часов депутат Госдумы РФ, председатель Комитета ГД по экономической политике Максим Топилин проведет дистанционный прием татарстанцев.

В этот же день в 12 часов депутат Госдумы РФ Альфия Когогина проведет прием жителей республики по личным вопросам.

На тематические приемы открыта предварительная запись. Уточнить дополнительную информацию и оставить обращение можно по телефону 8 843 238 1000.

Вопросы экспертам также можно оставить в WhatsApp (8-987-205-00-63), по телефону 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат») и на электронную почту op@tatarstan.er.ru

Все приемы пройдут в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в РТ по адресу: г. Казань, ул. К. Маркса, 31/7.

