В РТ бухгалтер, выплачивая зарплату работникам, переводила часть денег возлюбленному

Как установили сотрудники отдела УЭБ и ПК МВД по РТ с дислокацией в Альметьевске, 39-летняя ведущий бухгалтер при выплате зарплаты работникам закрепленных за ней образовательных учреждений, переводила часть денег в том числе своему сожителю.

После этого она присваивала деньги. Общий ущерб составил более 1,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата». Максимальное возможное наказание по этой статье – срок до десяти лет. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

Как уточнил помощник руководителя СУ СКР по РТ Алексей Матренин, свою вину женщина полностью признала. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.