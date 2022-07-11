В РТ будут судить иностранца, который привязывал сим-карту к чужому счету и крал деньги

По версии следствия, с августа по октябрь 2020 года 25-летний житель Таджикистана купил несколько сим-карт, оформив их на поддельные паспорта граждан Кыргызстана. После этого он привязал их к банковским счетам других людей и похищал оттуда деньги.

Всего жертвами злоумышленника стали 23 человека, ущерб составил более 153 тысяч рублей. На него возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета» и «Подделка документов».

Свою вину он не признал, ущерб не возместил. На его деньги в размере почти миллион рублей наложили арест. Уголовное дело направили в Кировский районный суд Казани для рассмотрения по существу. Об этом сообщила и.о. старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.