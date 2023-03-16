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В РТ более миллиона подростков приняли участие в спортивных и культурных акциях
В Татарстане более миллиона подростков посетили спортивные, культурные и профилактические мероприятия молодежных центров. Об этом сообщили на заседании Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике правонарушений, которое состоялось в Кабинете Министров РТ 14 марта.
При совместной работе учреждений культуры, спорта и молодежной политики, занимающихся организацией досуга молодежи, в Татарстане особое внимание уделяется семьям, которые находятся в социально опасном положении, детям и подросткам, находящимся в группе риска.
Так, за 2022 год музеи Татарстана провели более полутора тысяч мероприятий, направленных на профилактику правонарушений. Их посетили более 50 тысяч человек. Библиотеки организовали свыше 35 тысяч акций, к которым привлекли более 450 тысяч несовершеннолетний. Для 25 тысяч человек прошли мероприятия в муниципальных кинотеатрах и сельских клубах.
На постоянной основе работой молодежных центров республики было охвачено более миллиона человек. Эти центры проводят спортивные, культурно-массовые, профилактические, интеллектуальные, экологические, патриотические и другие мероприятия, организуют работу клубных объединений, профильных смен для молодежи.
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