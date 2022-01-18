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Технологии
18 января 2022  11:18
Егор Никитин

В РТ более миллиарда рублей направят на развитие Wi-Fi-сетей в школах

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Свыше 1 млрд рублей будет направлено на создание беспроводного доступа в интернет в татарстанских школах. Об этом на брифинге с журналистами рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Он отметил, что Татарстан является одним из первых регионов страны, где все здания школ уже имеют подключение к проводному оптоволоконному интернету. 

«Но при этом в сельских школах мы видим, что беспроводная инфраструктура отсутствует. В 2022–2023 годах более миллиарда рублей будет инвестировано в образовательную инфраструктуру республики, на строительство Wi-Fi-сети, позволяющей любому учителю обеспечить более интересный процесс обучения», — пояснил Айрат Хайруллин.

#цифровизация #год цифровизации
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