В РТ более миллиарда рублей направят на развитие Wi-Fi-сетей в школах

Свыше 1 млрд рублей будет направлено на создание беспроводного доступа в интернет в татарстанских школах. Об этом на брифинге с журналистами рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Он отметил, что Татарстан является одним из первых регионов страны, где все здания школ уже имеют подключение к проводному оптоволоконному интернету.

«Но при этом в сельских школах мы видим, что беспроводная инфраструктура отсутствует. В 2022–2023 годах более миллиарда рублей будет инвестировано в образовательную инфраструктуру республики, на строительство Wi-Fi-сети, позволяющей любому учителю обеспечить более интересный процесс обучения», — пояснил Айрат Хайруллин.