В РТ более 400 активистов молодежных движений победили в конкурсе в рамках нацпроекта

В Татарстане стартовала заявочная кампания на «Молодежный жилищный конкурс» среди лидеров молодежной политики республики на получение жилья по программе социальной ипотеки, направленный на улучшение жилищных условий студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов, представителей сельской и работающей молодежи, которые активно участвуют в реализации молодежной политики Татарстана. Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова конкурс проводится с 2012 года, сообщает пресс-служба Минмолодежи Республики Татарстан.

Победителями стали уже более 400 активистов молодежных общественных движений.

К участию в конкурсе допускаются россияне, которым от 18 до 35 лет и которые зарегистрированы по постоянному месту жительства в Татарстане:

• Активисты общественных организаций.

• Студенты, участвующие в проектах молодежной политики Татарстана, самоуправлении или творческих объединениях.

• Специалисты по работе с молодежью в исполнительных комитетах, учреждениях, подростковых клубах и молодежных центрах.

• Специалисты на промышленных предприятиях и в организациях, включая негосударственные.

• Ответственные за работу с молодежью в образовательных учреждениях.

Условия участия:

• Критерий обеспеченности жильем: совокупный уровень

обеспеченности площадью на одного члена семьи должен составлять

менее 18 квадратных метров.

• Члены семьи участника: включаются зарегистрированные (проживающие) вместе с участником по постоянному месту жительства: дети, супруг(а).

В исключительных случаях могут учесть и других родственники, которых укажет собственник квартиры.

В 2024-м конкурс проведут в четыре этапа:

• I этап – «Заявочная кампания» (с 13 августа по 6 октября 2024 года): «Электронная заявочная кампания» (Участники направляют заявку на участие в конкурсе через сайт;

• II этап – «Проверка заявок» (с 7 октября по 31 октября 2024 года);

• III этап – «Проверка заявок экспертами» (с 1 ноября 2024 года по 15 января 2025 года);

• IV этап – «Выбор победителей» (с 16 января по 25 января 2025 года).

Победителей конкурса тоже определят по этапам. Таких будет два:

• I этап (полуфинал) – рассмотрение полученных заявок членами жилищной комиссии конкурса, заполнение оценочного листа, формирование состава полуфиналистов из числа заявившихся. Жилищная комиссия Конкурса оставляет за собой право утверждения числа полуфиналистов исходя из общего числа поданных на конкурс заявителей и объявляет его не позднее, чем за 7 дней до заседания жилищной комиссии конкурса.

• II этап – из числа полуфиналистов определяются 49 победителей конкурса, удовлетворяющих условиям раздела 3 данного Положения.

В случае победы в конкурсе участник должен внести первоначальный взнос - не менее 10% от общей стоимости выбранной квартиры. Участие в конкурсе предполагает наличие стабильного дохода и платежеспособности для своевременного выполнения ежемесячных платежей.

Проведение «Молодежного жилищного конкурса» соответствует целям и задачам федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» национального проекта «Образование».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».

видео: «Молодежный жилищный конкурс»