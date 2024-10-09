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В РТ более 2 тыс. актов направлены на поддержку участников СВО и членов их семей
С 2022 года в муниципальных образованиях Татарстана определены и установлены меры поддержки участников спецоперации и членов их семей. В настоящее время в республике действуют 2219 муниципальных актов, охватывающих 16 видов таких мер поддержки. Об этом сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин на заседании Госсовета республики в рамках «Парламентского часа».
Как сообщает пресс-служба Минюста РТ, министерство ведет учет муниципальных актов о поддержке участников СВО и их семей, оказывает правовую помощь в их разработке и во внесении изменений. Меры поддержки включают в себя различные виды материальной помощи, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и транспорта, соцобслуживание, освобождение от уплаты средств самообложения граждан и другие меры.
Обобщенный перечень мер и принятых в республике актов размещается на сайте Управления Минюста РФ по РТ.
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