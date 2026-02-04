В РТ более 1,5 тыс. учащихся посетили ведущие предприятия по проекту «Выбираю будущее»

Фото предоставлено организаторами проекта

В рамках первого сезона профориентационного проекта «Выбираю будущее» свыше 1,5 тыс. школьников Татарстана побывали на 60 экскурсиях по 16 ведущим промышленным предприятиям региона. Об этом сообщают организаторы цикла мероприятий.

Инициатива позволила подросткам увидеть и почувствовать мир современных профессий. Партнерами проекта стали предприятия машиностроения, радиоэлектроники, фармацевтики, легкой и пищевой промышленности, издательского дела и энергетики.

«Выбираю будущее» отличает акцент на интерактивность. Уже в автобусе по пути на предприятие учащиеся в игровой форме проходили профориентационные тесты и знакомились с азами разных специальностей.

Сами экскурсии включали три ключевых момента:

– история и стратегия (встречи в музеях предприятий, где гостям рассказывали о трудовой славе, эволюции технологий и будущих планах развития);

– погружение в производство (наблюдение за реальными технологическими процессами в цехах и живое общение с инженерами, технологами и мастерами);

– практика руками (участие в специально разработанных мастер-классах – от сборки электроразъема или мини-зарядного устройства до создания собственного препарата в лаборатории).

По оценке организаторов, проект дает школьникам инструмент для осознанного выбора жизненного пути и формированию четкой связи между учебой и будущей карьерой, а также усиливает их мотивацию к углублённому изучению естественнонаучных и технических дисциплин.

Для предприятий-партнеров же присоединение к инициативе оборачивается стратегической инвестицией в формирование будущего кадрового резерва. К тому же это возможность позиционировать себя как современного и технологичного работодателя и вести прямой диалог с потенциальными молодыми специалистами.

Татарстану же реализация проекта помогает укреплять кадровый суверенитет, а также способствует ранней профориентации талантливой молодежи и поддержке престижа инженерно-технических и рабочих профессий, убеждены авторы идеи.

Проект стартовал летом прошлого, 2025 года, охватив 300 детей, отдыхавших в оздоровительных лагерях. Осенью программа была масштабирована на учебные заведения Казани. Это позволило интегрировать экскурсии в образовательный процесс.

«Подобные практикоориентированные проекты – важнейший элемент современной системы образования. Они позволяют нашим детям не понаслышке узнать о промышленном потенциале родной республики, увидеть прикладное значение знаний, получаемых в школе, и сделать более осознанный выбор в пользу профессий, востребованных в экономике Татарстана», – выразила уверенность начальник отдела развития среднего профессионального образования Минобрнауки РТ Любовь Митрофанова.

«Выбираю будущее» – социальный профориентационный проект, реализуемый при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть» (конкурс «Энергия добра»). Цель инициативы – познакомить школьников Республики Татарстан с ведущими промышленными предприятиями региона через интерактивные экскурсии, способствуя их ранней профессиональной ориентации и осознанному выбору будущей карьеры.