В РТ более 100 подростков, стоящих на учете в КДН и ПДН, поучаствуют в проекте «Свои»

В Татарстане пройдет второй поток проекта «Свои», который направлен на вовлечение несовершеннолетних подростков, стоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) и Подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН), в социально полезную деятельность. В первом сезоне в нем поучаствовали около 60 таких молодых людей, в этот раз проект расширится как географически, на четыре района республики больше, так и численно: планируют задействовать более 100 подростков. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«В проекте „Свои“ мы использовали особый комплексный подход. Во-первых, поработали с наставниками, которых мы отбирали по определенным критериям, во-вторых, методики неформального образования, которые мы часто применяем при работе с молодежным активом, но они могут помочь и ребятам, которые совершили ошибку и хотят исправиться. В третьих, мы привлекли к работе психологов», — отметила спикер.

По итогам работы был составлен полугодичный курс, в который вошли различные тренинги, онлайн-консультации, школы актива и многое другое. Особенностью проекта стало то, что за каждым трудным подростком был закреплен наставник, который проводил с ним индивидуальную работу с позиции не учителя, а друга и товарища, добавил директор Республиканского центра молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов.

«Отбор для второго потока проекта „Свои“ мы начнем в начале ноября. Наставником может стать любой человек в возрасте от 21 до 40 лет. Эта работа абсолютно добровольная. Для того, чтобы стать наставником, нужно связаться в соцсетях с центром „Форпост“ или обратиться в Минмолодежи Татарстана, после чего пройти отбор и специальное обучение», — пояснил он.

Первый поток проекта проводился в шести городах республики: Альметьевске, Нижнекамске, Буинске, Зеленодольске, Казани и Набережных Челнах. Поучаствовало порядка 60 трудных подростков, которые сами выразили свое желание стать частью проекта. В результате многие из них были сняты с учета КДН и ПДН после направления соответствующих рекомендаций от организаторов проекта, а также была разработана методическая база для работы с подростками деструктивного поведения, которая была распространена на всю республику.

Сейчас инициатива будет расширяться, теперь будет задействовано десять районов Татарстана, с каждого из которых планируют привлечь от 10 до 15 подростков. Участие в проекте добровольное, желание может изъявить любой подросток, стоящий на учете в КДН и ПДН.