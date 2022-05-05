В РТ благодаря акции «Рамазан — месяц добрых дел» помощь получили почти 4,8 тыс. человек

В Татарстане в рамках благотворительного марафона «Рамазан — месяц добрых дел» помощь получили 4 780 человек. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«Несмотря на то, что месяц Рамазан совпал со сложной социально-экономической ситуацией, в этом году в рамках марафона Благотворительному фонду „Закят“ ДУМ РТ удалось привлечь средства от неравнодушных людей и помочь больным деткам, обеспечить малоимущие семьи продовольствием, провести социальные ифтары, организовать централизованный сбор фитр-садака и фидии в пользу нуждающихся и поддержать беженцев», — рассказали в пресс-службе.

Одним из ключевых итогов акции является помощь в оплате лечения тяжелобольных детей. Благодаря собранным средствам 20 юных татарстанцев от 2 до 16 лет из разных районов республики получили возможность пройти курсы реабилитации и лечения.

Для удобства фонд создал централизованный сбор милостыни (фитр-садака и фидия) в пользу нуждающихся. Средства в размере 1,4 млн рублей были переданы многодетным семьям, матерям-одиночкам, одиноким пожилым людям и пр.

Кроме того, были обеспечены продуктами питания свыше 550 нуждающихся семей — им раздали более 3,5 т продовольствия. А на 34 благотворительных ифтарах были накормлены 3 725 нуждающихся со всей республики.

На месяц Рамазан пришлась и благотворительная помощь для вынужденных переселенцев из Луганска и Донецка. 462 людям были переданы наборы с предметами личной гигиены общим весом 310 кг.