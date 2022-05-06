В РТ автоинспекторы помогли доехать до больницы ребенку, которому стало плохо в авто

Ночью к инспекторам ГИБДД, дежурившим на посту «Малиновка» в Татарстане, обратилась взволнованная женщина. Она рассказала, что в машине ее сын, которому внезапно стало плохо.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, автоинспекторы Ильдар Карама, Ильшат Атнагуллов и Рустам Гафаров, не теряя времени, включили на патрульном автомобиле спецсигналы и сопроводили машину с ребенком до ближайшей больницы.

Благодаря помощи полицейских, мальчика удалось вовремя доставить в медучреждение, где врачи оказали ему всю необходимую помощь.

