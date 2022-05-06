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Ру Тат
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Происшествия
6 мая 2022  11:55
Полина Шевчук

В РТ автоинспекторы помогли доехать до больницы ребенку, которому стало плохо в авто

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Ночью к инспекторам ГИБДД, дежурившим на посту «Малиновка» в Татарстане, обратилась взволнованная женщина. Она рассказала, что в машине ее сын, которому внезапно стало плохо.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, автоинспекторы Ильдар Карама, Ильшат Атнагуллов и Рустам Гафаров, не теряя времени, включили на патрульном автомобиле спецсигналы и сопроводили машину с ребенком до ближайшей больницы.

Благодаря помощи полицейских, мальчика удалось вовремя доставить в медучреждение, где врачи оказали ему всю необходимую помощь.
 

#помощь инспекторов на дороге #МВД по РТ
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