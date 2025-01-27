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Происшествия 27 января 2025 17:44

В РТ автоинспекторы поймали 17-летнего водителя без прав, который пытался скрыться

На трассе М-7 «Волга» автоинспекторы заметили автомобиль ВАЗ, водитель которого, заметив сотрудников ГАИ резко изменил направление движения и попытался скрыться.

Включив звуковые и световые сигналы, автоинспекторы начали погоню. На неоднократные требования об остановке авто водитель не реагировал.

Как рассказали в МВД по РТ, автомобиль задержали, за рулем оказался 17-летний парень без прав.

Его доставили в полицию и составили ряд административных правонарушений, в том числе за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке, за нарушение правил применения ремней безопасности, за нарушение правил маневрирования и другое.

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