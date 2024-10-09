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В РТ 97% бизнесменов оценили скорость регистрации недвижимости на «отлично»
Управление Росреестра по Татарстану подвело итоги квартального опроса представителей бизнеса для оценки качества предоставляемых услуг, охватившего более 100 предпринимателей. В республике 97% бизнесменов оценили работу управления на «отлично», сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, на 4,9 балла из 5 возможных татарстанские предприниматели оценили скорость оказания услуг по регистрации прав. При этом за скорость регистрации недвижимости в электронном виде респонденты поставили «5».
«В 60% случаях предприниматели, которые принимали участие в опросе, подавали к нам документы электронно. Данную услугу наши респонденты оценили на 5 баллов. Как показали результаты мониторинга, в среднем предприниматели республики регистрируют недвижимость за два рабочих дня при законодательно установленных семи — девяти рабочих днях», — отметила начальник отдела госрегистрации недвижимости по инвестиционным проектам Александра Абдуллина.
В Росреестре Татарстана уточнили, что опросы заявителей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» проводятся ежеквартально для реализации мероприятий по повышению качества и доступности оказываемых ведомством услуг.
Ранее Росреестр Татарстана рассказал, что с 2019 года в регионе зарегистрировано по обращениям представителей малого и среднего бизнеса более 96 тыс. объектов недвижимости.
Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
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