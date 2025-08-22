В РТ 70% школьников после посещения «Дома полимеров» меняют свое отношение к химии

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

На пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин рассказал о том, как СИБУР создает сообщество молодых профессионалов, для которых «нефтехимия – это осознанный выбор и путь роста».

«Бесшовная» траектория подготовки и удержания кадров в СИБУРе складывается из четырех ступеней роста. «Мы добиваемся, чтобы школьники знали о том, что такое химическая отрасль, студенты хотели у нас работать, выпускники вузов могли трудоустроиться на наши предприятия, а молодые специалисты оставались в компании. В результате 60% найма молодежи составили выпускники колледжей. Это в 3 раза больше, чем год назад», – рассказал Сафин.

С образовательными учреждениями Татарстана СИБУР выстраивает партнерские отношения. В Казани и Нижнекамске компания взаимодействует с более чем 20 школами, Химлицеем КНИТУ, лицеем Иннополиса, колледжами Лушникова и Лемаева, а также ведущими вузами республики: КНИТУ, КФУ, КГЭУ. В систему подготовки кадров встроены также учреждения допобразования – от «Кванториума» до экоцентра.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Все вместе создает экосистему, где каждый элемент усиливает другой. Школьники – первая ступень роста, это этап зажигания интереса к химии как профессии. В 10-11 классах мы открываем «СИБУР-классы» с углубленным изучением химии, физики и математики. Запускаем «Менделеевские смены» и лагерь «Между нами химия». Проводим экоуроки и открываем выставку «Дом полимеров». 70% школьников после нее меняют отношение к химии», – объяснил генеральный директор «Казаньоргсинтеза».

За два месяца работы в Татарстане Дом полимеров в Казани и Нижнекамске посетили более 11,7 тыс. человек. 56% посетителей составили дети. Экспозицию осмотрели 4377 школьников и студентов. 74% родителей, посетивших Дом полимеров, хотят, чтобы их дети работали в СИБУРе, говорят результаты опросов.

Итог этой образовательной «воронки» – около 10 тыс. участников в год.

«Это 10 тысяч «пропусков» школьников в СИБУР. Вот такой результат мы получаем от взаимодействия со школами. 80% выпускников «СИБУР-классов» поступили в профильные инженерно-химические вузы. 60% выпускников «Нефтехим-классов» продолжают обучение в ссузах партнеров компании в Татарстане», – резюмировал Сафин.

Присутствовавший на пленарном заседании совещания Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил СИБУР за организацию в Татарстане системы подготовки кадров для химической промышленности.

«Прошу передать слова благодарности Михаилу Юрьевичу Карисалову (председатель правления – генеральный директор СИБУРа – прим. Т-и.) за отношение к персоналу и комфортные условия работы. Важно всегда прислушиваться (к своим сотрудникам – прим. ред.). Эту работу надо дальше продолжать», – обратился Рустам Минниханов.