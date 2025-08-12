В Татарстане 29 пожилых людей обрели приемные семьи

В Татарстане начиная с 2017 года реализуется пилотный проект «Приемная семья для пожилого человека». Сейчас в 27 районах республики создано 29 приемных семей, в Алькеевском и Нижнекамском районах таких семей по две, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В рамках инициативы пожилой человек, нуждающийся в уходе, переезжает в семью гражданина, заключившего договор об обеспечении ухода и проживания на дому.

Такая форма социальной помощи помогает поддерживать традиции заботы о старшем поколении и дает возможность одиноким пожилым людям жить в домашней обстановке, сохранять знакомое окружение, ощущать душевное тепло и участие неравнодушных людей.

Эти 29 пожилых людей могли бы составить один малокомплектный дом-интернат. Благодаря проекту они обрели не просто уход, а тепло домашнего очага и настоящую семью, где их любят и ценят, подчеркнули в ведомстве.

Кандидатами на создание приемной семьи могут быть совершеннолетние дееспособные граждане, не достигшие пенсионного возраста, постоянно проживающие в Татарстане и не являющиеся родственниками пожилого человека. Они должны добровольно выразить готовность ухаживать за ним на основе официального договора.

Размер ежемесячной выплаты зависит от состояния подопечного: 6 тыс. рублей – за уход за пожилым без инвалидности или с инвалидностью третьей группы, 8 тыс. – за инвалидом второй группы, 10 тыс. – за инвалидом первой группы.

С 2025 года проект «Приемная семья для пожилого человека» стал частью федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья», указали в Минтруде РТ.