В РТ 264 несырьевых предприятия участвуют в нацпроекте «Производительность труда»

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко подвел итоги воплощения в жизнь национального проекта «Производительность труда» в республике за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Министр отметил, что в течение завершающегося года Региональный центр компетенций Татарстана организовал и реализовал множество мероприятий по повышению производительности труда, которые были направлены как на улучшения внутри предприятий, так и на развитие культуры бережливого производства в регионе.

В результате была пройдена четвертая сертификация АНО «ФЦК», Региональный центр компетенций Республики Татарстан по повышению производительности труда занял первое место среди аналогичных организаций по итогам 2024 года, а Татарстан в целом стал вторым в номинации «Регион — лидер производительности труда».

«На конец 2024 года участниками нацпроекта „Производительность труда“ являются 264 татарстанских предприятия несырьевых отраслей экономики. Наибольшую долю участников занимают предприятия обрабатывающей промышленности, а именно — предприятия машиностроения, металлургии и металлообработки», — рассказал Олег Коробченко.

«Работы в рамках адресной поддержки в 2024 году были завершены на 44 предприятиях. Среди реализованных проектов — оптимизация производства промышленной и продуктовой продукции, транспортных услуг, сельскохозяйственных процессов, строительных работ и прочее», — добавил министр.

По словам Коробченко, в 2025 году в Татарстане будет продолжена работа по повышению эффективности предприятий в рамках как федерального проекта «Производительность труда», так и регионального проекта «Повышение производительности труда на предприятиях РТ». В последнем «смогут принять участие компании, не попадающие в периметр федеральной меры поддержки», уточнил он.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. С 2025 года стартуют обновленные нацпроекты.