В РТ 2 сотрудникам «Ерринса» выплатили зарплату свыше 700 тыс. рублей

В Лениногорском районе РТ двум сотрудникам ООО «Ерринс» выплатили задолженность по зарплате свыше 700 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Важное событие в жизни, как минимум, двух семей республики стало возможным благодаря работе Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

ООО «Ерринс» погасило долг на общую сумму 722 тыс. 200 рублей перед 2 работниками, говорится в сообщении пресс-службы.