Политика 31 марта 2026 12:22

В РТ 18 человек зарегистрировались для участия в праймериз «Единой России»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане на сегодняшний день зарегистрированы 18 человек для участия в предварительном голосовании «Единой России». Из действующих депутатов документы подал пока только один – Олег Морозов. Об этом журналистам сообщил руководитель исполкома партии в республике Марат Самигуллин.

«Процедура принятия документов для участия в предварительном голосовании у нас стартовала 16 марта. Уже зарегистрированы 18 человек. Часть кандидатов приходит лично подать заявление, но есть возможность и сделать это онлайн, но затем всё равно нужно будет очно представить оригиналы документов», – рассказал он.

Прием заявлений будет продолжаться до 30 апреля. Ожидается, что среди участников праймериз будет ряд участников специальной военной операции, добавил Самигуллин.

Предварительное голосование «Единой России» состоится с 25 по 31 мая. С его помощью определят тех, кто будет представлять партию на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации в Татарстане.

#Единая Россия #предварительное голосование единой россии
В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

