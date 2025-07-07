В РСТ объяснили, будет ли введен налог на выезд за границу

Введение в России налога на путешествия за пределы страны для юрлиц не повлияет на спрос на заграничные туры. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Ранее сообщалось, что в России может появиться налог на путешествия за пределы страны для юридических лиц. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Он считает, что введение дополнительного сбора с каждой покупки путевок за рубеж помогло бы поддержать отрасль, пишет издание «Абзац».

«Радикально введение такого налога на спрос не повлияет. К тому же пока нет никаких законопроектов. Более того, это не туроператоры будут платить, а потребители в конечном итоге. То есть, все ляжет на плечи туристов», – сказал собеседник агентства.

Вице-президент РСТ выразил уверенность, что данную инициативу не реализуют.

«Уверен, что такого рода инновации не будут реализованы, какими бы экономически обоснованными они не были. Фактически это налог на выезд, а у нас свобода передвижения. Да, есть отдельные примеры, когда при выезде в ряде стран взимают сбор, но надо принимать хорошие примеры, наши граждане должны иметь беспрепятственную возможность выезжать», – резюмировал Барзыкин.