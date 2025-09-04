В РСТ расчитывают на рост турпотока из Китая в Россию на 25% при отмене виз

Туристический поток из Китая в Россию в случае отмены виз для граждан КНР может дополнительно вырасти на 25%. Такой прогноз озвучили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ), сообщает «ТАСС».

В организации уточнили, что динамика будет зависеть от полетных программ и стоимости авиабилетов.

Соруководитель комитета по въездному туризму РСТ Александр Мусихин пояснил, что отмена виз позволит туристам сэкономить время за счет отказа от бумажных процедур, а также снизит расходы на поездку. Он напомнил, что оформление электронной визы в Россию обходится примерно в $50, тогда как обычной визы – более чем в $150.

В настоящее время авиасообщение между Россией и Китаем включает около 150 рейсов в неделю из разных городов, выполняемых несколькими авиакомпаниями. При этом, как отметил эксперт, окончательный рост турпотока будет определяться развитием маршрутных программ и ценовой политикой перевозчиков.

С 15 сентября Китай введет безвизовый режим для граждан России с обычным заграничным паспортом сроком пребывания до 30 суток.