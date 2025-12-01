В РСТ прогнозируют рост турпотока из Китая на 30% после введения безвизового режима

Введение безвизового режима для граждан КНР может привести к увеличению взаимного турпотока на 30% и более уже в следующем году. Такую оценку в разговоре с «Татар-информом» дал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его словам, на сегодняшний день КНР уже занимает первое место по въезду в Россию, и эта тенденция сохранится по итогам года.

«Можно говорить о взаимном потоке объемом более двух миллионов. Рост 30% и выше вполне возможен, но в следующем году», – сказал Барзыкин, уточнив, что вероятность продления режима довольно высока.

Он обратил внимание, что помимо визовых вопросов для роста турпотока критически важны транспортная логистика и диверсификация маршрутов. Сейчас около половины китайских туристов принимают дальневосточные регионы, в то время как спрос есть на путешествия по Золотому кольцу, Северному Кавказу, Балтике и другим направлениям.

Барзыкин также напомнил, что на данный момент поток уже растет за счет действующих механизмов – группового безвизового режима (от 5 человек) и электронных виз, возобновлённых с 1 августа 2023 года. По его прогнозу, Китай станет для России номером один по въездному туризму, а для россиян войдет в тройку самых востребованных зарубежных направлений.

Напомним, граждане Китая получили право на въезд в Россию без оформления визы, если они отправляются в страну с туристическими или деловыми целями не более чем на 30 дней. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин. Мера будет действовать до 14 сентября 2026 года.