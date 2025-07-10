В РСТ призвали увеличить количество отелей

В России необходимо увеличить количество отелей. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Надо больше отелей (в России – прим. Т-и). Если сравнить, например, Сочи с Антальей, то мы увидим, что Сочи принимает столько же россиян, сколько и вся Турция, 7 млн туристов где-то, но отелей на нашем курорте меньше в разы. Из-за этого, в том числе, растет и стоимость», - сказал собеседник агентства.

Он также призвал в целом развивать инфраструктуру. По его словам, развитие туризма и увеличение количества гостиниц поможет «выровнять» цены на отдых в нашей стране.