В РСТ не поступала информация о застрявших на Шри-Ланке россиянах – Барзыкин

В Российский союз туроператоров не поступало информации о россиянах, которые не могут улететь из Шри-Ланки из-за наводнения. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

«Нет, в РСТ не поступало такой информации», – сказал собеседник агентства.

При этом он подтвердил, что наводнение произошло во многих регионах Шри-Ланки.

Ранее в соцсетях сообщили, что более 9 тыс. россиян пережидают стихию в отелях, еще часть – в аэропорту Коломбо. Отмечалось, что в крупных городах из-за наводнения задерживают и перенаправляют рейсы по вылетам и прилетам. В некоторых районах – перебои с водой и электричеством.