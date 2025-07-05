В РСА посоветовали молодым водителям купить ОСАГО сразу после получения прав

Начинающим водителям рекомендуется как можно раньше оформить полис ОСАГО, даже если они пока не планируют садиться за руль – таким образом можно заранее начать накапливать скидки и в будущем сэкономить на автостраховке. Об этом заявил президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, его слова приводит РИА Новости.

По словам Уфимцева, при первом оформлении полиса водитель автоматически включается в страховую базу и с первого дня начинает получать бонусы по коэффициенту бонус-малус (КБМ), который отражает страховую историю и напрямую влияет на стоимость полиса. Даже без вождения, но при отсутствии ДТП, значение коэффициента будет улучшаться со временем.

Он напомнил, что при первом оформлении ОСАГО молодой водитель получает коэффициент 1,17, а минимальный КБМ – 0,46 – достигается при безаварийной езде более 10 лет и дает скидку свыше 50%. В то же время максимальный коэффициент 3,92 присваивается водителям, регулярно попадающим в аварии по своей вине, и существенно увеличивает стоимость страховки.

Уфимцев отметил, что нередко молодые люди получают водительские удостоверения, но не начинают водить сразу. В таком случае, по его мнению, имеет смысл приобрести краткосрочный полис – например, на один день. Такие полисы появились на рынке в прошлом году и стоят значительно дешевле годовых. Даже однократное оформление позволяет внести водителя в базу и начать отсчет безубыточного периода.

Он подчеркнул, что на КБМ влияет только количество аварий, произошедших по вине водителя, а перерывы в страховании на значение коэффициента не сказываются.

«Принцип прост: нет ДТП – дешевле страховка», – заключил глава РСА.

Таким образом, оформив краткосрочный полис даже без дальнейшего продления или активного вождения, молодой водитель сможет заранее начать формировать положительную страховую историю.