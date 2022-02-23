В РПЛ закрылось трансферное окно: «Зенит» потратил больше 30 млн евро, «Рубин» — 3,5 млн

В ночь с 22 на 23 февраля в Российской Премьер-лиге закрылось зимнее трансферное окно. В период с 26 января по 22 февраля клубы чемпионата России могли регистрировать своих футболистов для участия в весенней части сезона. В течение зимнего окна клубы лиги суммарно пополнились 104 новыми игроками (79,3 млн евро), покинуло также 104 (22,4 млн евро). Трансферный баланс за этот период составил -56,9 млн евро (данные Transfermarkt).

Самой дорогой покупкой стал переход бразильского нападающего «Интернасьоналя» Юри Альберто в «Зенит» за 25 млн евро. В то же время самой дорогой продажей — трансфер защитника «Урала» Арсена Адамова в «Зенит».

Несложно догадаться, что первое место по тратам в это трансферное окно занял именно клуб из Санкт-Петербурга. Меньше всего потратила «Уфа», оформившая все свои трансферы в рамках аренд и приобретений свободных агентов.

Трансферные балансы клубов РПЛ зимой 2022 года:

«Урал» — +5,28 млн евро; «Крылья Советов» — +2,64 млн евро; «Арсенал» — +2,6 млн евро; «Сочи» — +0,26 млн евро; «Химки» — +0,1 млн евро; «Уфа» — 0 млн евро; «Динамо» — -0,12 млн евро; ЦСКА — -0,23 млн евро; «Ахмат» — -0,3 млн евро; «Нижний Новгород» — -0,4 млн евро; «Ростов» — -1,21 млн евро; «Рубин» — -3,19 млн евро; «Локомотив» — -7,98 млн евро; «Спартак» — -12,15 млн евро; «Краснодар» — -12,5 млн евро; «Зенит» — -29,65 млн евро.

«Рубин» потратил на трансферы 3,59 млн евро (заработал 0,4 млн евро). Казанский клуб пополнили Сильвие Бегич («Крылья Советов», из аренды), Егор Тесленко («КАМАЗ»), Марат Апшацев («Томь»), Александр Ломовицкий («Спартак»), Константин Кучаев (ЦСКА, аренда), Даниил Кузнецов («Зенит»), Виталий Лисакович («Локомотив»), Кирилл Климов («Кубань», из аренды).

Ушли Иван Коновалов («Ливингстон»), Даниил Степанов («Арсенал»), Виктор Александров («Нижний Новгород», аренда), Джордже Деспотович (расторжение), Иван Игнатьев («Крылья Советов», аренда), Кирилл Косарев («Волгарь», аренда), Митсуки Сайто («Сёнан Беллмаре»).

Первый официальный матч после зимнего перерыва рубиновые проведут 28 февраля в Санкт-Петербурге против «Зенита».

Казанский клуб с 22 очками в 18 матчах занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона 2021/2022.