13 апреля 2026

В РПЛ со следующего сезона ужесточат лимит на легионеров

Фото: spartak.com

В Мир Российской Премьер-Лиге с сезона 2026/2027 вступит в силу новый лимит на легионеров. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале со ссылкой на источник в Министерстве спорта.

Согласно информации, клубам будет разрешено заявлять не более 12 иностранных футболистов (сейчас можно 13), при этом одновременно на поле могут находиться не более семи легионеров (сейчас — восемь). Приказ министра спорта Михаила Дегтярёва планируется опубликовать в ближайшее время.

Отмечается, что в дальнейшем лимит планируется ужесточать поэтапно: в сезоне 2027/2028 — до 11 легионеров в заявке и шести на поле, а в сезоне 2028/2029 — до 10 и пяти соответственно.

#премьер-лига #РФС
