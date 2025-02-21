В РПЛ отреагировали на проблему регистрации трансфера Зделара из ЦСКА в «Зенит»

Фото: pfc-cska.com

Пресс-служба Российской Премьер-лиги в своем телеграм-канале прокомментировала проблему регистрации трансфера полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит».

В заявлении говорится, что контракт Зделара с «сине-бело-голубыми» был зарегистрирован в РФС. Однако в ЭСУС (электронной системе управления соревнованиями РПЛ) переход был завершен уже после наступления 21 февраля, когда возможность изменений в заявках команд блокируется.

«В настоящее время РПЛ и РФС обсуждают с клубами возможный механизм внесения игрока в заявку на основании подписанного контракта с новым клубом, который уже был зарегистрирован в системе РФС ранее», – сказано в заявлении.

Напомним, Саша Зделар выступал за ЦСКА с 2022 по 2025 годы. С «армейцами» он становился обладателем Кубка России и брал серебро РПЛ. В текущем сезоне на его счету 15 матчей и одна передача в Премьер-лиге, а также одна игра в Кубке России.