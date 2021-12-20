В РПЛ обсудят перенос 22-го тура, где «Рубин» сыграет с ЦСКА

Последнее в этом году собрание РПЛ состоится 22 декабря. На нем обсудят ряд вопросов, среди которых перенос 22 тура чемпионата, который должен был пройти 18 марта будущего года. В нем казанский «Рубин» должен сыграть против московского ЦСКА, сообщили в пресс-службе лиги.

На собрании будут подняты пять тем: распределение доходов между клубами РПЛ от реализации вещательных и коммерческих прав в сезоне 2021/22, дефицит бюджета АФК «РПЛ», даты проведения 22-го тура чемпионата, рассмотрение предложений по внесению изменений в Регламент РФС по разрешению споров, а также рассмотрение предложений РФС по интеграции Национального центра спортивного арбитража и внесению изменений в Регламент РФС по разрешению споров, регламент РФС по статусу и переходам футболистов и Дисциплинарный регламент РФС.

Напомним, что ранее все клубы лиги поддержали перенос матчей 22 тура РПЛ в связи со стыковыми матчами сборной России в рамках отбора на Чемпионат мира по футболу в Катаре.