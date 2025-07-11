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Общество 11 июля 2025 08:36

В РПЦ разрешили укрываться от жары в храмах

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Страдающему от жары человеку уместно зайти в ближайший храм, заявил РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.

По его словам, в сильную жару любой человек может зайти в храм, чтобы отдохнуть, посидеть на лавке или обратиться за помощью. В храмах есть аптечки и возможность вызвать скорую помощь.

Священник подчеркнул, что никаких ограничений для посещения храмов нет, даже если цель — укрыться от жары или дождя. А если человек при этом обратится к молитве, это станет «правильным совмещением духовного и физического».

#жара #РПЦ
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