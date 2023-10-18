В РПЦ одобрили решение Банка России доработать дизайн новой банкноты в 1000 рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С одобрением решения Банка России доработать дизайн новой банкноты в 1000 рублей выступил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

В своем телеграм-канале он назвал вышеупомянутое решение правильным, так как оно «отражает способность руководства структуры адекватно откликаться на реакцию и запросы гражданского общества, значительную часть которого составляют представители традиционных религий».

Легойда также отметил, что люди должны высказывать свое мнение при рассмотрении вопроса о публичном использовании изображений, относящихся к религиозному наследию.