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В РПЦ одобрили решение Банка России доработать дизайн новой банкноты в 1000 рублей
С одобрением решения Банка России доработать дизайн новой банкноты в 1000 рублей выступил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
В своем телеграм-канале он назвал вышеупомянутое решение правильным, так как оно «отражает способность руководства структуры адекватно откликаться на реакцию и запросы гражданского общества, значительную часть которого составляют представители традиционных религий».
Легойда также отметил, что люди должны высказывать свое мнение при рассмотрении вопроса о публичном использовании изображений, относящихся к религиозному наследию.
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