В розыгрыше Lada Vesta приняли участие более 6 тыс. избирателей Татарстана

Жители Татарстана активно участвуют в розыгрыше трех автомобилей Lada Vesta. На утро 15 марта размещено более 6 тыс. (6 054) фотографий. Об этом в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа» сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Как сообщалось ранее, 15, 16 и 17 марта 2024 года любая семья из Татарстана может выиграть один из трех автомобилей Lada Vesta, пройдя фотоконкурс #ТатарстанАлга #ВсейСемьейНаВыборы, приуроченный к Году семьи 2024.

Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо до 17 марта включительно сделать фото/селфи с семьей со специальным браслетом на фоне избирательного участка РТ. Способ выбора победителя будет случайным.

«На утро 15 марта, в первый день выборов Президента России, во „ВКонтакте“ можно наблюдать, как каждую минуту появляется большое количество фотографий с избирательных участков. Такая яркая палитра, некоторые фотографии с изюминкой, фотографируются с мамами, папами, детьми», — отметила спикер.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов, На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).