В Рождество митрополит Кирилл навестил постояльцев социального центра «Милосердие»

В казанском Центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства обитают люди, попавшие в трудные жизненные ситуации.

За пожилыми постояльцами ухаживают работники центра, а молодым помогают устроиться на работу и вернуться к нормальной жизни.

Директор «Милосердие» Ольга Молостова рассказала владыке Кириллу о работе Центра. Они обсудили вопросы возможной помощи постояльцам «Милосердия».

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Митрополит Кирилл поздравил подопечных Центра с Рождеством Христовым.

«Человеку порой трудно бывает найти свое место в этом мире. Богочеловеку в городе не нашлось места – Христос родился в пещере, где животных укрывали от непогоды. Никто так не поймет ваши печали и скорби, как Христос, родившийся в таких условиях. В день Рождества Спасителя особенно важно искренне помолиться Ему. В детстве многие из нас верили в волшебство, ждали чудес. В жизни есть место для чуда, но сотворить подлинное чудо может только Бог», – обратился к обитателям «Милосердия» владыка Кирилл.

Митрополит Татарстанский пожелал подопечным Центра «найти узкую тропу в рай – в Царство Небесное, где бы Господь принял нас с вами в свое время», а также утешения и радости.

Правящий архиерей вручил постояльцам сладкие подарки. Он навестил тяжелобольных в палатах, сказал им слова утешения и передал подарки.

«Я желаю всем вам посмотреть на этот мир другими глазами и найти в себе силы, чтобы не падать духом, как бы сложно и тяжело ни было. Нам с вами тяжело, но только пришедший в мир Сын Божий сразу подвергся гонениям – святое семейство бежало в Египет, чтобы спасти Богомладенца от Иорда», – сказал митрополит Татарстанский.

Студенты Казанской духовной семинарии и актеры театра «Отрада» Свято-Никольского сестричества милосердия подготовили для обитателей Центра «Милосердие» концерт.