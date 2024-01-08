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В Рождественскую ночь полицейские спасли замерзавших на трассе туристов из Казани
В Рождественскую ночь в Нижегородской области сотрудники ДПС спасли туристов из Казани, которые замерзали в сломавшемся автобусе, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Люди возвращались с экскурсии на автобусе, следовавшем по маршруту Казань – Йошкар-Ола – Москва. В какой-то момент у транспортного средства из строя вышел генератор, поэтому отключилось отопление и световые приборы.
Автобус заметили инспекторы ДПС на трассе в Богородском районе. Они на служебных машинах доставили 49 человек, включая 10 детей, из автобуса в пост УГИБДД «Окский», где согрели их чаем и обеспечили теплой одеждой.
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