В Рождественскую ночь полицейские спасли замерзавших на трассе туристов из Казани

В Рождественскую ночь в Нижегородской области сотрудники ДПС спасли туристов из Казани, которые замерзали в сломавшемся автобусе, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Люди возвращались с экскурсии на автобусе, следовавшем по маршруту Казань – Йошкар-Ола – Москва. В какой-то момент у транспортного средства из строя вышел генератор, поэтому отключилось отопление и световые приборы.

Автобус заметили инспекторы ДПС на трассе в Богородском районе. Они на служебных машинах доставили 49 человек, включая 10 детей, из автобуса в пост УГИБДД «Окский», где согрели их чаем и обеспечили теплой одеждой.