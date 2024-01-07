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Происшествия 7 января 2024 10:10

В рождественскую ночь на дорогах Казани поймали 9 пьяных водителей

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В минувшую ночь в Казани сотрудники ДПС задержали 9 пьяных водителей, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Трое водителей отказались от прохождения освидетельствования, еще шестеро показали результаты в алкотестерах от -⁠0,492 до -0,766.

Машины нарушителей были доставлены на спецстоянку. Скоро каждого из водителей лишат прав на срок до двух лет, а также оштрафуют на сумму до 30 тысяч рублей.

#пьяные водители
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