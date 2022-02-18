В Ростовскую область вылетели врио главы МЧС и руководитель Роспотребнадзора

Для помощи прибывающим из ДНР и ЛНР в Ростовскую область направились врио главы МЧС России Александр Чуприян и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом передает ТАСС.

«По поручению Президента РФ Владимира Путина рабочая группа МЧС России во главе с врио министра Александром Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема граждан Донецкой и Луганской республик», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Также в состав рабочей группы вошли специалисты Министерства здравоохранения РФ.

Ранее глава непризнанной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал жителей Луганска эвакуироваться на российскую территорию, сославшись на усиление обстрелов. Первые автобусы должны были выехать в 20.00 по Москве.

Президент РФ Владимир Путин поручил перечислить по 10 тыс. рублей тем, кто эвакуируется из самопровозглашенных республик в Ростовскую область.