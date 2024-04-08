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Происшествия 8 апреля 2024 19:18

В ростовском музее казачества прошли обыски

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В музейном комплексе «Донские казаки в борьбе с большевиками» в российской Ростовской области провели обыски, в результате которых были изъяты портреты нацистских пособников и сомнительная литература, сообщает ТАСС.

Проверку музея на предмет реабилитации нацизма инициировали граждане, включая участников спецоперации.

Жители выразили недовольство наличием памятника атаману Петру Краснову, который сотрудничал с фашистами во время Великой Отечественной войны. Обнаруженная литература, посвященная Краснову, и портреты нацистов Сергея Павлова и Гельмута фон Павниц будут отправлены на экспертизу.

#обыски
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