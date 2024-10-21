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Происшествия 21 октября 2024 18:34

В Ростовской области завели уголовное дело из-за рабского труда на ферме

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В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело из-за рабского труда на одной из ферм Аксайского района.

Как сообщает РИА «Новости», людей незаконно удерживают и используют их труд. Каждый день жители должны были бесплатно выполнять тяжелые работы на сельхозполях.

Сейчас полицейские проводят опросы работников и землевладельцев.

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